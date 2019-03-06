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Alkolü fazla kaçırınca olanlar oldu

'da gündüz vakti alkollü şahısların birbirine tokat atması ve tartışması kameraya yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2019 15:24 Güncelleme Tarihi: 6.3.2019 15:25

Olay, İlkadım ilçesi Anıt Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu gerekçesiyle kaldırımda yatan şahsı gören bir vatandaş, şahsa yardım etmek istedi. Alkollü şahıs kendine gelmeyince vatandaş elindeki suyu alkollü şahsın başından aşağı dökmeye başladı. Suyun etkisiyle kendine gelen alkollü şahıs diğer vatandaşların da yardımıyla parkın içerisine götürülmeye çalışıldı.

Tokat attı ve tartıştılar
Bu sırada diğer bir alkollü şahıs, parkın içerisine götürülen alkollü şahsa tokat attı. Daha sonra parkın içerisindeki banka oturtulan alkollü şahıs ile diğer alkollü şahıs arasındaki tartışma burada da devam etti. Diğer vatandaşların araya girmesiyle iki alkollü şahıs birbirinden uzaklaştırıldı. Banka oturtulan alkollü şahıs bir süre kendi kendine şarkı söyledikten sonra parktan ayrıldı.

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Alkolü fazla kaçırınca olanlar oldu
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