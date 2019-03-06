Altın sahtekârlarına şafak baskını

BUGÜN NELER OLDU

Polis dün sabah İstanbul, Ankara, İzmir, Yalova, Antalya, Nevşehir, Sivas, Tokat, Bolu, Niğde ve Çorum'da haklarında gözaltı kararı verilen toplam 125 şüphelinin yakalanması için tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin, ayarları düşürülmüş olan ve sahte altınları ülke genelinde farklı il ve noktalarda bulunan kuyumculara para karşılığında sattıkları ve sahte altınları piyasaya dağıtarak örgütlü bir şekilde 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu işledikleri belirlendi. Aralarında bazı kuyumcuların da bulunduğu 92 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 7 atölye mühürlendi. Operasyonlarda 3 tabanca, çok sayıda fişek, 1 pompalı tüfek ve piyasaya sürülmek amacıyla üretilen, ayarıyla oynanmış 79 bilezik, 196 Reşat altını, 13 kolye, 5 kolye başlığı, 14 yüzük ve 14 bilezik ele geçirildi.