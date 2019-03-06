Anne ile kızını boğarak öldürdüler

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Bahçelievler'de hırsızlık vahşeti yaşandı. Kezban Ercan ve kızı Ayşe Soymaz, eve hırsızlık şüphesiyle girdiği değerlendirilen kişi yada kişilerce bayıltıldıktan sonra boğularak öldürüldü. Zafer Mahallesi Canan Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katında önceki gün 17.00 sıralarında yaşanan olayda, binaya giren kişi ya da kişiler Kezban Ercan (82) ve Ayşe Soymaz'ı (52) bayıltıcı etkisi bulunan eterle bayılttı. O sırada namaz kılmakta olan Ayşe Soymaz, ağzına çorap sokularak boğuldu. Annesi de caniler tarafından boğularak öldürüldü. Cami tuvaletinde bekçilik yapan İsmail Soymaz, telefonla aradığı evde kimseye ulaşamayınca komşularıyla birlikte eve gitti. Eşi ve annesini hareketsiz görünce ambulans çağırdı. Ancak anne ile kızın öldüğü tespit edildi. Vücutlarında bıçak ve silah izine rastlanmayan iki kadının öldüğünü haber alan İsmail Soymaz sinir krizi geçirdi. Olay Yeri İnceleme ekibi, evde herhangi bir zorlama belirlemedi. İlk incelemelerin ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp'a gönderildi. Sinoplu ailenin yakını ve hemşerileri olan yüzlerce kişi sokağa döküldü.Öfkeli kalabalık, faillerin yakalanması için emniyete çağrıda bulundu. Onlarca kişi, idamın getirilmesi için slogan attı. Anne ile kızı dün Aksa Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından Hadımköy Mezarlığı'nda defnedildi.