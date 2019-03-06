Bu hafta BİM aktüel ürünler listesi DEV fırsatları içeriyor! - BİM aktüel ürünler kataloğu ile mutlu alışverişler

BİM aktüel ürünler listesi belli oldu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çeşitli dev fırsatları içeren indirimli ürünler listesi, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. 8 Mart Cuma günü raflarda yerini alacak olan BİM aktüel ürünleri müşterilerinin yüzünü güldürecek. Listenin duyurulmasının ardından vatandaşlar yoğun bir şekilde 'Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

Haftanın indirimli ürünler listesinde HP Notebook öne çıkarken bebek ürünleri de oldukça iddialı. Ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel fırsatlar da bulunuyor. Haberimizin detaylarından 8 Mart BİM Aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz.