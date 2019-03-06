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Bu hafta BİM DEV fırsatları içeriyor! - ile mutlu alışverişler

Büyük bir merakla araştırılan 8 Mart açıklandı. Müşterilerine son derece cazip fiyatlı ve oldukça çeşitli indirimler sunan BİM marketler zinciri, 8 Mart Cuma gününe ilişkin aktüel ürünler kataloğunu paylaştı. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu haftanın BİM kataloğunda da büyük fırsatlar bulunurken en dikkat çeken ürün ise hiç şüphesiz Windows 10 HP Notebook. Listede oyun meraklılarını sevindirecek çeşitler bulunurken bebek sahibi aileler ile teknoloji takipçileri de oldukça mutlu olacak. Haberimizin detaylarından bu haftanın BİM aktüel kataloğuna ulaşabilir, listesine bakabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.3.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 6.3.2019 12:27
Bu hafta BİM aktüel ürünler listesi DEV fırsatları içeriyor! - BİM aktüel ürünler kataloğu ile mutlu alışverişler

BİM aktüel ürünler listesi belli oldu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çeşitli dev fırsatları içeren indirimli ürünler listesi, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. 8 Mart Cuma günü raflarda yerini alacak olan BİM aktüel ürünleri müşterilerinin yüzünü güldürecek. Listenin duyurulmasının ardından vatandaşlar yoğun bir şekilde 'Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

Haftanın indirimli ürünler listesinde HP Notebook öne çıkarken bebek ürünleri de oldukça iddialı. Ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel fırsatlar da bulunuyor. Haberimizin detaylarından 8 Mart BİM Aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz.

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Bu hafta BİM aktüel ürünler listesi DEV fırsatları içeriyor! - BİM aktüel ürünler kataloğu ile mutlu alışverişler
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