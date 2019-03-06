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Çarptığı kadınla birlikte bahçeye uçan aracı gören vatandaştan şok hareket!

Başakşehir'de bir sürücünün çarptığı kadınla birlikte bir sitenin bahçesine uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 6.3.2019 10:55
Çarptığı kadınla birlikte bahçeye uçan aracı gören vatandaştan şok hareket!

Kaza Başakşehir Kayaşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Sitenin girişine doğru ilerleyen sürücü, fren yerine gaza basında yol kenarındaki kadına çarptı. Kadını da önüne alan araç sitesinin bahçesine uçtu. Bu sırada giriş kattaki dairenin balkonundaki kişi de aracın üzerine geldiğini görünce balkondan atladı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Araç sürücüsü ile balkondan atlayan kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İstanbul Başakşehir'de bir sürücü çarptığı kadınla beraber bahçeye uçarken olayı gören şahıstan şok hareket!

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Çarptığı kadınla birlikte bahçeye uçan aracı gören vatandaştan şok hareket!
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