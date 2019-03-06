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Doğum günü ölüm günü oldu

'te 17 yaşını bitirip 18 yaşına giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 6.3.2019 11:38
Doğum günü ölüm günü oldu

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi 23 Sokak'ta meydana geldi. 18 yaşına giren lise 2. Sınıf öğrencisi Mehmet Ali Dinç, dün saat 19.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 3 bıçak darbesi ile yaralandı.

DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan Dinç, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 18 yaşındaki Mehmet Ali Dinç, doğum gününde hayatını kaybetti.

Dinç'in cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Cenazenin otopsinin ardından Şahinbey ilçesi Bayramlı kırsal Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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