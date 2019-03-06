Doğum günü ölüm günü oldu

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi 23 Sokak'ta meydana geldi. 18 yaşına giren lise 2. Sınıf öğrencisi Mehmet Ali Dinç, dün saat 19.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 3 bıçak darbesi ile yaralandı.

DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ



Yaralanan Dinç, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 18 yaşındaki Mehmet Ali Dinç, doğum gününde hayatını kaybetti.



Dinç'in cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.



Cenazenin otopsinin ardından Şahinbey ilçesi Bayramlı kırsal Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.