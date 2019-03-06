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Genç yetenekler için 1 milyon liralık destek

’nun köy çocukları arasındaki yetenekli motosikletçilerin keşfedilmesi için başlattığı projeye Türkiye 20 motosiklet hediye etti

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2019
Genç yetenekler için 1 milyon liralık destek
AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun başlattığı "Spora Gönül Ver" projesiyle motosiklete gönül veren genç yetenekler keşfedilerek uluslararası birer pilot olmaları sağlanacak. Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Pazarköy İlkokulu'nda başlatılan projeyle, motor sporuna ilgi duyan genç yetenekler keşfedilerek eğitimden geçirilecek. Projeyle önce Türkiye Şampiyonası'na oradan da Avrupa şampiyonalarına katılımı sağlanacak sporcuların uluslararası birer yarışçı olmaları hedefleniyor. Yamaha Motor Türkiye'nin 20 eğitim motosikletiyle destek verdiği proje kapsamında pilot olmak isteyenler "www.yamaharidingacademy. com" internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek. Motosiklet eğitimleri, başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere, Türkiye'nin farklı kentlerindeki en ücra köylere kadar gidilerek verilecek. Yetenekli çocuklar, motosiklet sporuna yönlendirilerek, desteklenecek. Sofuoğlu projeye, Yamaha Motor Türkiye'nin, bir milyon liralık destek verdiğini belirtti.
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Genç yetenekler için 1 milyon liralık destek
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