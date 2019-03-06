Hamile kadının bebeğine mektubu yürekleri burktu

BUGÜN NELER OLDU

Konya'da, otomobilleri şarampole yuvarlanan doktor çift hayatını kaybetti. Kaza yerinde bulunan, hamile doktorun bebeğine yazdığı mektup yürek burktu.Kaza, dün akşam 19.00 sıralarında Konya- Beyşehir yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli doktor Süleyman Köse (27) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak karşıdan gelen Süleyman Çakmaz'ın kullandığı TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR devrilirken, savrulan otomobil, Osman Tetik yönetimindeki minibüse çarpıp, şarampole yuvarlandı. Sürücü Süleyman Köse ve eşi Sarayönü Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Nurgül Köse, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücüler Çakmaz ve Tetik ise kazadan yara almadan kurtuldu. Sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan çiftin cesetleri hastaneye kaldırıldı.Kaza yerinde etrafa savrulan Nurgül Köse'ye ait ajandada ise hamile olduğunu öğrendiği gün bebeğine yazdığı mektup bulundu. Anne adayının mektupta yazdığı 'Bebeğim, dün sana hamile olduğum kesinleşti. Çok mutlu oldum. Şükür namazı kılacağım" satırları yürek burktu.