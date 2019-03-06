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'da yolcu otobüsü tıra çarptı

'nın Kula ilçesinde tıra arkadan çarpan otobüste bulunan yolculardan 2'si ağır olmak üzere 20'si yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2019 08:55 Güncelleme Tarihi: 6.3.2019 09:01
Manisa'da yolcu otobüsü tıra çarptı

Uşak-İzmir kara yolu Gökçeören Mahalle kavşağı yakınında meydana gelen trafik kazasında, Barış Doğrusöz yönetimindeki 50 DK 264 plakalı yolcu otobüsü, Halil Zeybek idaresindeki 45 N 9998 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, yolcu otobüsündeki 20 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevkedildi. Otobüste sıkışan yaralılar itfaiye ekibinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Çevre ilçelerdeki hastanelere sevkedilen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Manisa'da yolcu otobüsü tıra çarptı
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