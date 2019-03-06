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Motosikletle çarptığı çelik halat boğazını keseni imam kurtarılamadı

'un Çarşıbaşı ilçesinde, motosikletiyle giderken, çarptığı çelik halatın boğazını kestiği İmam Mustafa Saka (49), 37 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2019 11:06 Güncelleme Tarihi: 6.3.2019 11:17
Motosikletle çarptığı çelik halat boğazını keseni imam kurtarılamadı

Kaza, 27 Ocak günü ilçeye bağlı Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki camide imam olarak görev yapan Mustafa Saka, eşi Ayşe Saka(47) ile birlikte bir cenazeye katılmak için motosikletiyle yola çıktı. Başında kaskı bulunan Mustafa Saka, kesilen ağaçları çekmek için kullanılan çelik halata çarptı. Halatın boğazını kestiği İmam Mustafa Saka ile eşi Ayşe Saka, devrilen motosikletten yola savruldu.

37 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Mustafa Saka ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Ayşe Saka'yı ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mustafa Saka, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopter ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde 37 gündür tedavi altında olan Saka, dün gece yaşam savaşını kaybetti. Saka'nın eşi ise tedavisinin ardından taburcu olmuştu.

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Motosikletle çarptığı çelik halat boğazını keseni imam kurtarılamadı
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