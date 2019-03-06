Mübarek Regaip Kandili ne zaman kutlanacak? Diyanet ile 2019 Regaib Kandil tarihi ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden 2019 dini günler takvimini yayınlamıştı. Böylece Regaip Kandili tarihi ve diğer tüm kandil günleri de belli olmuştu. İslam âleminin büyük heyecanla beklediği üç ayların başlangıcı olan Recep ayı için geri sayım da başladı. Bu sabah saatlerinden itibaren 'Regaip Kandili ne zaman' sorusunun cevabı merak edilen konular arasında yerini aldı. Ellerin semaya yükseleceği bu önemli gece yine dua ve ibadetler ile geçirilecek, camiler dolup taşacak. Peki Regaip Kandil ne zaman hangi gün?

REGAİP KANDİLİ TARİHİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Bu senenin ilk kandil günü için araştırmalar başladı. 2019 Regaip Kandili tarihi ne zaman sorusunun yanıtı da yayınlanan dini günler takvimi ile belli olmuştu.

İşte Regaib Kandili tarihi;