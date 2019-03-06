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Mübarek ne zaman kutlanacak? ile 2019 Regaib Kandil tarihi ne zaman?

Müslüman âlemi için çok büyük değere sahip olan üç ayların başlangıcına sayılı saatler kaldı. Bu sabah saatlerinden itibaren ‘ ne zaman’ sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı resmi günler takvimi ile 2019 Regaip Kandili tarihi belli olmuştu. Yarın akşam yine Türkiye genelinde camilerin dolup taşması bekleniyor. Ellerin semaya yükseleceği bu önemli gün dua, ibadetler ile geçirilecek. Peki, 2019 Regaip Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? İşte Diyanet’in yayınladığı o tarih!

Giriş Tarihi: 6.3.2019 10:13
Mübarek Regaip Kandili ne zaman kutlanacak? Diyanet ile 2019 Regaib Kandil tarihi ne zaman?

İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden 2019 dini günler takvimini yayınlamıştı. Böylece tarihi ve diğer tüm kandil günleri de belli olmuştu. İslam âleminin büyük heyecanla beklediği üç ayların başlangıcı olan Recep ayı için geri sayım da başladı. Bu sabah saatlerinden itibaren 'Regaip Kandili ne zaman' sorusunun cevabı merak edilen konular arasında yerini aldı. Ellerin semaya yükseleceği bu önemli gece yine dua ve ibadetler ile geçirilecek, camiler dolup taşacak. Peki Regaip Kandil ne zaman hangi gün?

REGAİP KANDİLİ TARİHİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Bu senenin ilk kandil günü için araştırmalar başladı. 2019 Regaip Kandili tarihi ne zaman sorusunun yanıtı da yayınlanan dini günler takvimi ile belli olmuştu.

İşte Regaib Kandili tarihi;

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Mübarek Regaip Kandili ne zaman kutlanacak? Diyanet ile 2019 Regaib Kandil tarihi ne zaman?
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