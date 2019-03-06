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Oklu kirpiyi öldüren üç kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 6.3.2019
Oklu kirpiyi öldüren üç kişi tutuklandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bazı kişilerin oklu kirpiyi sopayla öldürdüğüne ilişkin ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen H.D., A.D. ile E.D., tutuklandı. Zanlıların "4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu"na muhalefet suçundan tutuklandıkları öğrenildi. Akraba olduğu belirlenen zanlıların oklu kirpiyi yuvasından çıkarmak için beslenmesi yasak "pitbull" cinsi köpek kullandığı belirtilmişti. Öte yandan 2017'de Devlet Su İşleri ekipleri, Atatürk Barajı'ndaki tünellerde 5 oklu kirpiye rastlamış ve yetkililere bildirmişti. Lütfü YALGI
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Oklu kirpiyi öldüren üç kişi tutuklandı
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