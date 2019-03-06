Oklu kirpiyi öldürenlere 19 bin lira ceza

- Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altında olan oklu kirpinin öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 3 kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce de yaptırım uygulandı - Söz konusu kişilere 19 bin 165 lira para cezası verildi

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan oklu kirpinin öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 3 kişiye 19 bin 165 lira idari para cezası verildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Siverek'te "pitbull" cinsi köpek kullanılarak yuvasından çıkarılan oklu kirpinin sopayla öldürülmesine ilişkin tutuklanan 3 kişiye, DKMP Genel Müdürlüğü tarafından da yaptırım uygulandı.

DKMP ekipleri, oklu kirpiyi öldüren kişilere, Kara Avcılığı Kanunu uyarınca 5 bin 151 lira tazminat cezası, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında da 14 bin 14 lira idari para cezası uyguladı. Böylece söz konusu kişilere toplamda 19 bin 165 lira para cezası verilmiş oldu.

Kirpinin öldürülmesi görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine DKMP ekipleri harekete geçerek, konuyu jandarma ve emniyete bildirmiş, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 3 kişi, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun "yasaklara uymama" başlıklı 21. maddesinin, "Avlanmak suretiyle, bir canlı türünün yok olması tehlikesine ya da ekolojik dengenin bozulması tehlikesine neden olunması halinde failler hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur" fıkrasına muhalefetten tutuklanmıştı.