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kutlama mesajları ve sözleri! 2019 Resimli Regaip kısa uzun burada

İslam âlemi bir önemli güne daha ulaşmanın sevincini yaşıyor. Bu mübarek günün gelmesi ile birlikte aynı zamanlarda üç aylar da başlamış olacak. Dua ve ibadetler ile geçirilecek bu gece camiler yine dolup taşacak. mesajları ve sözleri ile de günün anlamı, önemi belirtilecek. Özellikle sosyal medyada paylaşmak ya da sevdiklerine göndermek isteyen kişiler en güzel kısa, uzun seçenekleri buradan bulabilecekler. 2019 Resimli ve sözleri ile siz de sevdiklerinize iyi kandiller dileklerinizi iletebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.3.2019 15:24
Regaip Kandili kutlama mesajları ve sözleri! 2019 Resimli Regaip Kandil mesajları kısa uzun burada

Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen üç ayların başlangıcına sayılı saatler kaldı. 7 Mart Perşembe günü idrak edeceğimiz bu mübarek gün yine birlik ve beraberlik içerisinde geçecek. Türkiye genelinde camiler dolup taşacak, eller semaya yükselecek. mesajları da sosyal medyada en çok paylaşılan konulardan bir tanesi olacak. Her yıl olduğu gibi yine kısa, uzun ve resimli seçenekler ile sabah.com.tr adresinde. 2019 Resimli hemen sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

RESİMLİ REGAİP KANDİL MESAJLARI 2019

Resimli Regaip Kandil mesajları seçeneklerinden bir tanesini hemen seçerek siz de bu önemli günde sevdiklerinize iyi dileklerinizi gönderebilirsiniz.

İşte 2019 kandil mesajı seçenekler;

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Regaip Kandili kutlama mesajları ve sözleri! 2019 Resimli Regaip Kandil mesajları kısa uzun burada
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