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Sevgilisini öldürüp canına kıydı

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2019
Sevgilisini öldürüp canına kıydı
İzmir'de Salim Aydın (65), borç yüzünden tartıştığı Ayyuş Çetin'i (53) pompalı tüfekle vurduktan sonra intihar etti. Emekli Aydın'ın kendi gibi bekâr olan bir çocuk annesi Çetin ile yaşadığı uzun süreli birliktelik geçtiğimiz günlerde bitti. Aydın, daha önce verdiği para ile hediye ettiği otomobili geri istedi. Çetin ve oğlu Fırat Fuat Andaç (29), konuşmak için Aydın'ın evinde buluştu. İki taraf arasındaki tartışmada Aydın, evdeki pompalı tüfekle Çetin'in göğsüne ateş etti. Kadının oğlu Andaç kaçıp kurtuldu. Aydın daha sonra aynı tüfekle çenesine bir el ateş ederek hayatına son verdi.
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Sevgilisini öldürüp canına kıydı
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