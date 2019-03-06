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ürünler kataloğu yayınlandı! 6-12 Mart Şok marketler zinciri aktüel ürünler listesi

marketler zinciri, her hafta ve her hafta sonu, uygun fiyata satışını yaptığı indirimli ürünlerin neler olduğunu duyuruyor. Her hafta yayınlanan Şok ürünler kataloğunda, ihtiyacınız olan ve almak istediğiniz ürünü indirimli fiyatı ile bulabilirsiniz. Bugün de vatandaşlar " kataloğu yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Çarşamba gününden itibaren geçerli indirimli aktüel ürünler listesini haberimizde bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 6.3.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 6.3.2019 10:32
Şok aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 6-12 Mart Şok marketler zinciri aktüel ürünler listesi

Şok aktüel ürünler kataloğu her hafta indirimli ürünleri içinde barındıran listeyle yayınlanıyor. Bu haftanın ürünlerini de araştıran vatandaşlar Şok aktüel ürünler ve indirimli ürünler listesini merak ediyordu. Uygun fiyata gıda, kozmetik ve teknoloji ürünlerini barındıran Şok aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Tüm listeyi haberimizde bulabilirsiniz.

ŞOK ATKÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6-12 MART

Uygun fiyatlara satın alabileceğiniz Şok marketler zincirine ait aktüel ürünler listesi açıklandı. İndirimli ürünlerin tam listesini haberimizde bulabilirsiniz.

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Şok aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 6-12 Mart Şok marketler zinciri aktüel ürünler listesi
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