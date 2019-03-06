Süper Loto talihlisi ikramiyesini aldı

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Süper Loto çekilişinde 26 milyon 181 bin 291 lira 75 kuruş kazanan Bodrumlu talihli, ikramiyesini avukatı aracılığıyla aldı. Milli Piyango Loto Daire Başkanı Murtaza Çakır, "Kişi altı kolonu makineye sen seç yöntemiyle oynatmış. Avukatı bileti ibraz etti. Komisyon incelemesinden sonra ödeme işlemi yapıldı" dedi.Talihlinin avukatı Meryem Çankaya da, talihlinin, emekli, 2 çocuk sahibi olduğunu ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşadığını söyledi. Çankaya, talihlinin yaratıcı bir zekaya sahip olduğunu belirterek, "Talihli bana, 'para birilerini delirtiyorsa evet yanlış yola sapabilirler ama ben onlardan olmayacağım' dedi" diye konuştu.