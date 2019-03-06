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’a hamur makinesinde sevkiyatı polise takıldı

Türkiye'den 'a gönderilmek istenen hamur makinesine gizlenmiş 80 bin hap ele geçirildi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 6.3.2019 11:16
Suudi Arabistan’a hamur makinesinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

İstanbul'da, Türkiye'den Suudi Arabistan'a kargo ile gönderilmek istenen hamur makinesine gizlenmiş 80 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Şubat Çarşamba günü Küçükçekmece'deki bir kargo şirketinden yurt dışına uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. 80 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Söz konusu kargo firmasının Küçükçekmece şubesine operasyon düzenleyen ekipler, Suudi Arabistan'a kargo ile gönderilmek üzere sandık halinde paketlenmiş hamur makinesini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, makinelerin iç kısmına gizlenmiş daralı ağırlığı 12 kilo 379 gram gelen 80 bin tane Captagon hap ele geçirildi.

Polis, kargoyu firmaya teslim eden yabancı uyruklu 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Suudi Arabistan’a hamur makinesinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
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