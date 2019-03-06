Yüzde 99.9 Bedri Koraman’ın kızı

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Sinema ve tiyatro oyuncusu Meral Görgeç Küçükerol, merhum karikatürist Bedri Koraman'ın kızı olduğu iddiasıyla 2015 yılında açtığı babalık davasını kazandı. Bodrum'da 30 Mayıs 2015'te hayatını kaybeden iki çocuk babası karikatürist Bedri Koraman'ın mezarı, sinema ve tiyatro oyuncusu Meral Görgeç Küçükerol'un (70) Bodrum Aile Mahkemesi'nde 8 Temmuz 2015 yılında açtığı "babalık davası" nedeniyle mahkeme kararınca DNA örneği alınması için iki yıl önce açıldı. Koraman'dan alınan DNA örneği, Adlı Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Yapılan analiz ve değerlendirmelerde, Bedri Koraman'ın yüzde 99.9 Küçükerol'un babası olduğu sonucuna varıldı. Bodrum Aile Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı raporuna göre, kütükte baba ismi bulunmayan Meral Görgeç Küçükerol'un, Hasan Bedri Koraman'ın 3. çocuğu olarak kayıt ve tescil edilmesine hükmetti. Çıkan karara sevinen ve yakın arkadaşlarıyla avukatıyla birlikte merhum karikatürist Bedri Koraman'ın mezarı başına gelen Küçükerol, burada dua ederek duygusal anlar yaşadı. Babasıyla ilk kez 4 yaşında annesi tarafından tanıştırıldığını ve sonra ortaokul dönemlerinde görüştüğünü anlatan Küçükerol, bir evladı inkâr etmenin sebebini bir türlü anlayamadığını vurguladı. Babasının Bedri Koraman olana kadar çok yaşam kavgası verdiğini belirten Küçükerol, "Babam da çok şeyler yaşamış. 18 yaşımda bir görüşmem daha olmuştu, o dönem oyuncu Gülriz Sururi bizi barıştırmıştı. Babam son evlendiği Nil hanıma benden bahsetmediği için ben babama kırıldım. Bir dargın bir barışık yaşadık" diye konuştu.MERAL Görgeç Küçükerol kendisi 46 yaşındayken, Bedri Koraman'ın artık kızını istediğini aktaran Küçükerol, şöyle konuştu: "'Bana Meral'i bulun, ben artık Meral'i istiyorum' demiş. Bu sebeple biz üç yıl daha birlikte yaşadık. Babam da soyadını vermeye karar vermişti. Eşi sanırım beni sadece mirasçı gördüğü için kabul etmedi. Dolayısıyla tekrar darıldık, ben de çok üzüldüm. Bu sürecin ardından ben de 'soyadımı istiyorum' diyerek dava açtım. Ben babama 'baba, ne zaman biz resmen baba kız olacağız, toprakta mı?' demiştim. İşte bugün ben babam topraktayken 'Koraman'ım' diyebiliyorum."