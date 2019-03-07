Ailelere "Momo" uyarısı

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çocukları "Momo" ve benzeri tehlikelere karşı korumak için Bakanlık koordinasyonunda BTK ve diğer kurumların topyekun bir mücadele içinde olduğunu belirtti.

İnternetin güvenli kullanımı kapsamında verdikleri eğitim ve seminerlerde en önemli başlıklardan birisinin de siber zorbalık olduğuna işaret eden Sayan, "Özellikle çocuklarımızın güvenliğini hedef alan bu tür tehlikelere karşı aileler de çok dikkatli olmalı. Yavrularımızı risklerini tam olarak bilmedikleri dijital bir dünyada yalnız bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

"Mavi Balina", "Momo" gibi oyunları oynayan çocuklarda depresyon, kaygı bozuklukları, davranış sorunları ve suça eğilimin arttığına dikkati çeken Sayan, sanal zorbalık içeren bu oyunların özellikle küçük yaştaki çocukları hedef aldığını aktardı.

Çocukların video içerikler seyrederken yalnız bırakılmaması gerektiği vurgulayan Sayan, şunları kaydetti:

"Çocukların ekrana bakarak geçirdiği zamanı ve faaliyetlerini gözlemleyin. Çocuk profiline sahip video sitelerine yönlendirin. Mutlaka çocuk profilinin açık ve izleme geçmişinin aktif olmasına dikkat edin. Çocuğunuzun kullandığı bütün elektronik cihazlarda ebeveyn koruma sisteminin açık olduğundan emin olun ve onunla güçlü bir iletişim kanalı geliştirerek, sorgulayıcı ve yargılayıcı bir tutum yerine arkadaşça bir yaklaşım sergileyin. Unutmayın, yasaklar çekici gelir. Bunun yerine bilgilendirip, doğru yönlendirin."

Ailelere çocuklarının davranışlarını yakından gözlemleme tavsiyesinde bulunan Sayan, çocukların ruh halinde değişiklik, iletişimde azalma gibi beklenmedik değişimler konusunda tetikte olunması gerektiğini belirtti. Sayan, çocukların yaşına uygun sitelere girdiğinden ve etik olmayan davranışları ya da şiddeti özendiren içeriklere erişmediğinden emin olunmasına dikkati çekti.

Sayan, guvenliweb.org.tr adresinden ailelerin dijital dünyanın tehlikelerine karşı bilgi edinebileceklerini belirterek, benzer olgularla karşılaşılması durumunda ilgili sosyal ağın raporlama araçlarını kullanılarak yardım merkezlerine ve BTK Bilgi İhbar Merkezi'ne şikayet edilmesini önerdi.

BTK'den yapılan açıklamaya göre, son günlerde adından söz ettiren, büyük gözleri, uzun saçları ve sıra dışı görüntüsüyle korku filmi karakterini andıran "Momo" adlı bir çizim, çocukları ve aileleri tehdit ediyor. İnternette video izlerken ekranda beliren ilginç yaratık, çocukların kendilerine zarar vermesine yönelik bazı direktifler veriyor. Bu emirlerin sonu ölüme kadar gidebiliyor. Dünyada çok sayıda gencin bu oyun yüzünden intihar ettiği belirtiliyor.