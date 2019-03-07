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'ın babası hayatını kaybetti! Ertuğrul Akbay kimdir?

Sözcü gazetesinin sahibi 'ın babası bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 81 yaşında hayatını kaybeden Ertuğrul Akbay kimdir?

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 7.3.2019 10:37
Burak Akbay'ın babası Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti! Ertuğrul Akbay kimdir?

Sözcü Gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın gazeteci babası Ertuğrul Akbay, bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

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Burak Akbay'ın babası Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti! Ertuğrul Akbay kimdir?
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