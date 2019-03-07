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Camilerde ‘Regaib Kandili’ne özel program

Giriş Tarihi: 7.3.2019
Camilerde ‘Regaib Kandili’ne özel program
İslam aleminde mübarek kabul edilen ve recep, şaban, ramazanı kapsayan "üç ayların" habercisi Regaip Kandili, bugün idrak ediliyor. Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece olan Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlenecek. Ankara'da Beştepe Millet, Diyarbakır'da Kurşunlu, Giresun'da Sarayburnu, Bursa'da Ulu, Konya'da Hacı Veyiszade ve Kapu ile İstanbul'da Fatih ve Eyüp Sultan camilerindeki özel programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutulacak.
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Camilerde ‘Regaib Kandili’ne özel program
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