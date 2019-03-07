Çamlıca Camisi’nde ilk namaz

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'un en yüksek tepesinde mimarisi ve kapasitesiyle görkemli bir eser olarak 2013 yılında yapımına başlanan ve 6 yılda tamamlanan Çamlıca Camisi bugün ibadete açılıyor. Üsküdar Çamlıca Tepesi'ndeki camide, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'nin idrak edildiği bugün ilk namaz sabah ezanı ile birlikte kılınacak. Cami, bugünden itibaren beş vakit namazda cemaate hizmet vermeye başlayacak.İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, Regaip Kandili dolayısıyla camiyi ibadete açacaklarını belirterek, "Camimizi yarın (bugün) sadece ibadete açıyoruz. Resmi açılışını yapmıyoruz. Açılış programı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle daha ileriki bir tarihte olacak. Yarın (bu) sabahtan itibaren camimiz cemaate hizmet vermeye başlayacak." dedi.Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camisi'nde, 63 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. İçine girildiği andan itibaren İstanbul'un simgesi haline gelen selatin camilerinin adeta devamı hissini uyandıran Çamlıca Camisi, her bir bölümünde en ince ayrıntısına kadar düşünülen detaylarıyla ilgi çekiyor. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer aldığı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi bulunuyor. Komplekste ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları, 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark da hizmet verecek.