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planladı aile katliamı yaptı

İstanbul'da, 2 oğlu ve kardeşinin de arasında bulunduğu 4 kişiyi öldüren, bacanağını da ağır yaralayan 54 yaşındaki Şinasi Gürkan, Şişli'de kiralık evde yakalandı. Gürkan ifadesinde, "2004'te iki kardeşimin öldürülmesinden beni sorumlu tuttular. Boşandığım eşim 2017 Ekim'de öldürüldü, 20 gün sonra cezaevinden çıktım." dedi. Şinasi Gürkan, kendisinden boşandıktan sonra öldürülen eşine sahip çıkmadıkları için aile üyelerini öldürdüğünü söyledi. Şinasi Gürkan'ın cinayetleri işlemeden önce hedef kişileri telefonla arayıp, "Oraya geliyorum bir yere ayrılmayın." diyerek ölümle tehdit ettiği, hedefindeki 2 kardeşinin de karakola sığınarak kurtulduğu ortaya çıktı. Gürkan'ın öldürdüğü kişilerin cenazesinde de diğer akrabalarını öldürüp daha büyük bir katliamı hedeflediği ardından kendini öldürmeyi planladığı iddia edildi. Polis Şinasi Gürkan dışında 4 kişiyi daha gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2019 17:45 Güncelleme Tarihi: 7.3.2019 18:02
Cezaevinde planladı aile katliamı yaptı

SABAH, dün akşam 4 kişinin katledilmesi, 1 kişinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan seri cinayetler ve öncesine ait tüm detaylara ulaştı. İşte o detaylar:

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Cezaevinde planladı aile katliamı yaptı
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