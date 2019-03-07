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Dini günler takvimi! 2019 Bayram ve kandil tarihleri

2019 yılı dini günler takvimi belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sayfasında erişime açılan dini günler takvimine göre Ramazan ve , kandil tarihleri ne?

Giriş Tarihi: 7.3.2019 16:43
Dini günler takvimi! 2019 Bayram ve kandil tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı dinler günler takvimine göre Kurban Bayramı ve RamazanBayramı ne zaman? Miraç Kandili ve Berat Kandili ne zaman idrak edilecek?

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Dini günler takvimi! 2019 Bayram ve kandil tarihleri
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