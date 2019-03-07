Dini günler takvimi! 2019 Bayram ve kandil tarihleri

2019 yılı dini günler takvimi belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sayfasında erişime açılan dini günler takvimine göre Ramazan ve Kurban Bayramı, kandil tarihleri ne? Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı dinler günler takvimine göre Kurban Bayramı ve RamazanBayramı ne zaman? Miraç Kandili ve Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? Bugün üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaib Kandili. Regaib Kandili gecesini ibadet ederek geçirmek kat kat sevap anlamına gelir. 2019 YILI KANDİL TARİHLERİ Bugün 7 Mart Regaib Kandili. Miraç Kandili 2 Nisan 2019 Salı. Berat Kandili 19 Nisan 2019 Cuma. Kadir Gecesi 31 Mayıs 2019 Cuma. 2019 YILI RAMAZAN BAYRAMI VE KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Ramazan Bayramı 4-5-6 Haziran'da. 3 Haziran Pazartesi Arefe günü ile başlıyor. Kurban Bayramı 11-12-13-14 Ağustos'ta. 10 Ağustos Cumartesi Arefe günü. ...