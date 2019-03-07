Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Eşinin yatak odası görüntülerini kameraya alan koca gözaltına alındı

Eşinin yatak odası görüntülerini kameraya alan koca gözaltına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin () Gazimağusa şehrinde, yatak odası görüntülerini gizlice kameraya alan eşine tepki gösteren kadın darp edildi. Olay üzerine koca gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 7.3.2019 12:45
Eşinin yatak odası görüntülerini kameraya alan koca gözaltına alındı

KKTC'nin Gazimağusa şehrinde, yatak odası görüntülerini gizlice kameraya alan kocası B.A.'ya tepki gösteren A.A. evinden ayrıldı. Kocası tarafından sokakta darp edilen şiddet mağduru A.A. polise şikayette bulundu. İhbar üzerine B.A. yakalandı.

SAPIK KOCA SERBEST KALDI

Gazimağusa Kaza Mahkemesinde suçlamaları kabul etmeyen B.A.'nn dava görülünceye kadar yurt dışına çıkması yasaklandı. Mahkeme, B.A.'nın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslimine, 3 bin TL nakdi teminat yatırmasına, KKTC vatandaşı iki kefil ile 50'şer bin TL şahsi kefalet imzalaması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücut etmesi kaydıyla serbest kalmasına karar verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşinin yatak odası görüntülerini kameraya alan koca gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN