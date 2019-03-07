Evine hoş geldin mucize çocuk

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Kartal'da çöken binanın enkazından 9 saat sonra kurtarılan Mahmut Tayyip Alemdar (9), 27 gün tedavi gördüğü Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu oldu.Orhantepe Mahallesi'nde 6 Şubat'ta çöken ve 21 vatandaşa mezar olan Yeşilyurt Apartmanı enkazından 9 saat sonra kurtarılan Alemdar'ın çıkarılma anına ait görüntüler hafızalara kazınmıştı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuğa Trabzonspor forması ile futbol topu hediye etmişti. Kolundan ve bacağından yaralanan Alemdar, önceki gün tedavi gördüğü Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nden taburcu olup ailesine kavuştu.Kartal Cevizli'de taşındıkları evlerinde fizik tedavi görmeye başlayan Alemdar, haftaya okula başlamaya hazırlanıyor. SABAH'a evinde Trabzonspor formasıyla fotoğraf veren Alemdar'ın annesi Fatma Alemdar, "Tayyip Mahmut çok şükür iyi, kolundaki ve bacağındaki alçılar alındı. Dikişleri de alındı, şu anda evde dinleniyor. Ailecek çok mutluyuz" dedi. Baba Nedim Alemdar ise "Oğlum dört dörtlük, çok iyi. Haftaya okula başlayacak. Alçıları da alındı, bugün top oynadık birlikte. İyiyiz çok şükür" diyerek mutluluğunu dile getirdi./SABAH