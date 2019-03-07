Gazeteci Melda Tunçel’in acı günü

BUGÜN NELER OLDU

Gazeteci, yazar ve bireysel gelişim uzmanı Melda Tunçel'in babası emekli emniyet müdürü Yüksel Tunçel hayatını kaybetti. 1944 doğumlu olan Yüksel Tunçel pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Ankara Polis Koleji mezunu Tunçel, Birleşik Krallık Scotland Yard ve Fransız Polis Akademileri ile yaptığı çalışmalardan dolayı Türk Polis Teşkilatı adına ödüller almıştı. Yüksel Tunçel'in cenazesi bugün öğle namazını takiben Karacaahmet Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet aile mezarlığında toprağa verilecek.