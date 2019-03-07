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Hakimin odasında düşürünce tutuklandı!

Adliyesinde hakimin odasında çay servisi yaparken cebindeki uyuşturucu hapı düşüren hükümlü gözaltına alınarak tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2019 14:44 Güncelleme Tarihi: 7.3.2019 14:58
Hakimin odasında düşürünce tutuklandı!

Cezasının son bölümünü Ankara Açık Cezaevinde geçiren ve denetimli serbestlikten yararlanıp iş yurtlarında görevlendirilen hükümlü Serkan A, Ankara Adliyesinde çay servisi yaptığı hakimin odasında cebindeki uyuşturucu hapı düşürdü.

TUTUKLANDI

Hakimin şikayeti üzerine Serkan A'yı takip eden polis, hükümlünün, adliyenin tuvaletlerinden birinde çok miktarda uyuşturucuyu zula ettiğini belirledi.
Gözaltına alınan Serkan A, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Sincan Cezaevine götürüldü.

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Hakimin odasında düşürünce tutuklandı!
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