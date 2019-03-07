Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kadınlar Günü mesajları ve sözleri ile 8 Mart'ı hatırlayın! En güzel resimli 2019 8 Mart Kadınlar Günü mesajları...

ve sözleri ile 8 Mart'ı hatırlayın! En güzel resimli 2019 mesajları...

Dünya ile sözleri; bugün ve yarının en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Dünya genelinde kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile bir kez daha annelerimizin, eşlerimizin ve tüm kadınların değerini anlayıp her koşulda onların yanında olmalıyız. Ortaya çıkış sürecinde de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü; gerçek emek hikayeleri taşımaktadır. En yeni 2019 Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri burada!

Giriş Tarihi: 7.3.2019 15:07
Kadınlar Günü mesajları ve sözleri ile 8 Mart'ı hatırlayın! En güzel resimli 2019 8 Mart Kadınlar Günü mesajları...

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde en güzel resimli ile sözlerini bulabilirsiniz. 8 Mart 1857 yılında New York'ta 40.00 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşullarında çalışmak için greve başladı; yerel polislerin işçilere saldırması, ardından çıkan yangında 120 kadın işçi öldü; cenazelerine ise 10.000'i aşkın kişi katıldı. Bu yaşananlar Dünya Kadınlar Günü'nün tarihine yön verdi. Birleşmiş Milletler tarafından 16 Aralık 1977 yılında 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kararlaştırdı. Emeğin, mücadelenin simgesi olan Kadınlar için özel hazırladığımız Kadınlar Günü resimli mesajları için doğru adrestesiniz.

16 Aralık 1977 yılında 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını sağlayan kadınlara, emekçilere, bizleri 9 ay boyunca karnında taşıyan ve sonsuza dek yaslayacak omzumuz olan annelerimize, mutluluklarımızı borçlu olduğumuz hayat arkadaşlarımıza armağan edilen bu özel gün için hazırladığımız en güzel Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri ile sizde gerek WhatsApp gerek Facebook gerek Twitter gerek SMS gerekse Instagram yoluyla gönderip kendinizi hatırlatabilirsiniz.

RESİMLİ 8 MART KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

ARKADAŞINA GÖNDER
Kadınlar Günü mesajları ve sözleri ile 8 Mart'ı hatırlayın! En güzel resimli 2019 8 Mart Kadınlar Günü mesajları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN