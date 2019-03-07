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Kağıthane'de tekstil atölyesinde

Kağıthane'de 5 katlı bir binanın en üst katındaki bir tekstil atölyesinde çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2019 07:10 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 07:15
Kağıthane'de tekstil atölyesinde yangın

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Güzel Yonca Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki bir tekstil atölyesinde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, kattaki tekstil ürünlerine sıçradı.

Yangın nedeniyle Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 6 kişi çatıda mahsur kaldı.

Olayın bildirilmesi üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı, çatıda mahsur kalanları kurtardı.

İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kağıthane'de tekstil atölyesinde yangın
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