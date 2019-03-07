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Kız öğrencilerin neşterli 'sosyal medya' kavgası: 1 yaralı

'da, hastanede staj gören sağlık meslek lisesi öğrencisi Ç.A. (17) sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartıştığı Ü.N.Ü.'yü (17) acil serviste neşterle yaraladı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 7.3.2019 09:47
Kız öğrencilerin neşterli 'sosyal medya' kavgası: 1 yaralı

Sağlık meslek lisesinde öğrenim gören kız öğrenciler Ç.A. ile Ü.N.Ü. arasında, önce sosyal medya hesapları üzerinden tartışma çıktı. Bunun üzerine Ü.N.Ü., Ç.A. ile yüzyüze görüşmek istediğini söyledi. Yüreğir Devlet Hastanesi acil servisinde buluşan kızların tartışması yumruklu kavgaya dönüştü.

ÇOCUK ŞUBEYE GÖTÜRÜLDÜ

Ç.A. üzerindeki neşter ile Ü.N.Ü.'yü çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içinde kalan kıza ilk müdahale acil serviste yapıldı. Ç.A. ise olay yerinden kaçtı. Ç.A. kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Yaşı küçük olan Ç.A., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kız öğrencilerin neşterli 'sosyal medya' kavgası: 1 yaralı
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