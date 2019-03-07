Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması - Yurt genelinde havalar hissedilir derecede...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında son dakika açıklaması paylaştı. Yapılan açıklamada yurt genelinde 4 gün boyunca yağış beklenmediği belirtilirken hava sıcaklıklarının da hafta sonu hissedilir derecede artacağı bilgisine yer verildi.

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU AÇIKLAMASI

İşte Meteoroloji'nin son dakika hava durumu açıklaması;

"Yurdumuzda yarından itibaren önümüzdeki 4 gün boyunca yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı bölgelerinden başlamak üzere mevsime göre sıcak bir havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yarın (Cuma) ve hafta sonu hissedilir derecede artacağı, yurdun güneyinde mevsim normallerinin 2-4 derece, kuzey ve iç kesimlerinde ise normallerinin 5-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara ve Ege'nin yarından, diğer bölgelerimizin ise hafta sonundan itibaren mevsime göre sıcak havadan etkilenmesi beklenirken, günün en yüksek sıcaklıklarının Ankara ve İstanbul'da 18, Edirne, Bursa, Manisa ve İzmir'de 22, Antalya, Adana, Samsun ve Trabzon'da 20, Diyarbakır'da 19, Malatya ve Bolu'da 17, Kars ve Erzurum'da 7 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta ortası Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen yağışlı sistem ile birlikte batı bölgelerimizden başlayarak azalması ve mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor."