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oyunu nedir? Momo oyunu neden intihara sürüklüyor?

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan oyununun ardından tüm dünyayı sarsan oyunu tehlike saçmaya devam ediyor. Son olarak ’de de kendini göstermeye başlamasıyla aileler önlem almak için konuyla ilgili araştırmalar yapmaya başladılar. Whatsapp üzerinden yayılan ve çocukların psikolojisini etki altına alarak intihara sürükleyen Momo oyunu nedir? Momo oyunu neden intihara sürüklüyor nasıl ortaya çıktı? İşte merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 7.3.2019 12:37 Güncelleme Tarihi: 7.3.2019 12:37
Momo oyunu nedir? Momo oyunu neden intihara sürüklüyor?

Momo oyunu nedir? Son zamanlarda Mavi Balina adlı oyun ile çok sayıda çocuğun ölümüne neden olan ve aileleri korkuya sürükleyen oyunlar kervanına 'Momo' katıldı. Dünya çapında çok sayıda çocuğun ölümüne sebep olan Momo oyunu Türkiye'de de görülmeye başlandı. Bu sebepten dolayı, aileler bilinçlenmek adına 'Momo oyunu nedir? 'Momo oyunu neden intihara sürüklüyor' gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. Çok sayıda çocuk için tehlike arz eden oyun Whatsapp üzerinden yaygınlaşıyor. Bizde bu soruların yanıtlarını ve bilinçlenmeniz gereken konuları sizler için derledik…

MOMO OYUNU NEDİR?

İlk olarak Latin Amerika üzerinden yayılmaya başlayan ve etkilerini Fransa, ABD ve Nepal ülkelerinde de hissettirmeye başlayan Momo; korku ve dehşet uyandıran bir yüzle WhatsApp aracılığıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Korku filmlerindeki karakterleri aratmayan Momo, dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden kullanıcılara şiddet içerikli fotoğraflar veya tehdit içerikli mesajlar gönderiyor.

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Momo oyunu nedir? Momo oyunu neden intihara sürüklüyor?
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