Sadece 6 ay içinde oluştu... Köylüler panik içinde

- Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyündeki bir yamaçta 6 ay içerisinde oluşan, uzunluğu 500 metreye bulan yay şeklindeki derin yarıklar, bölge halkını tedirgin ediyor - AKÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Özkaymak: - "Yarıkların oluştuğu taç kısmında, bir kırık fay hattı mevcut. Bu fay hattı direkt olarak heyelana sebep değil ama heyelanı kolaylaştırıyor. Heyelan da bu zayıflığı kullanmış"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyündeki bir yamaçta 6 ay içerisinde oluşan, uzunluğu 500 metreye bulan yay şeklindeki derin yarıklar, bölgede yaşayan vatandaşları endişelendiriyor.

Köylüler, yamaçta derin yarıklar oluşması üzerine Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Deprem Araştırma Merkezi'ni bilgilendirdi.

AKÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çağlar Özkaymak ile AKÜ Harita Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Tiryakioğlu, Konya-Eskişehir kara yoluna yakın bir yamaçta oluşan yarıkları inceledi.

Özkaymak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kemerkaya köyündeki Kapaklı mevkisinde oluşan derin yarıkların heyelan riski oluşturduğunu söyledi.

- "Burası tipik bir heyelan noktası"

Yamaçta yaptıkları incelemenin ardından oluşabilecek riskler hakkında değerlendirmede bulunan Özkaymak, şöyle konuştu:

"Burası tipik bir heyelan noktası. Yaklaşık 500 metre uzunluğunda 250-300 metre genişliğinde bir kütle heyelan şeklinde hareket etmiş. İncelemelerimiz sonucunda oluşan haritada yamaçtaki hareket bir yay geometrisi sunuyor. Yarıkların oluştuğu taç kısmında, bir kırık fay hattı mevcut. Bu fay hattı direkt olarak heyelana sebep değil ama heyelanı kolaylaştırıyor. Heyelan da bu zayıflığı kullanmış. Fay hattı derinlere doğru düzlemsel olarak gidiyor. Heyelan ise geometrik bir şekilde 200-300 metre derinlerde açısını düşürerek yataylanıyor. Alttan da Konya-Eskişehir karayoluna doğru hareket halinde."

Köylülerin yamaçtaki yarıkların yaklaşık 6 ay önce oluştuğunu anlattıklarını dile getiren Özkaymak, bölgede geçen yıl bir yol genişletme çalışması yapıldığını tespit ettiklerini aktardı.

- "Önlem alınmazsa büyük bir risk oluşturuyor"

Özkaymak, yol genişletme çalışması sırasında yamacın önünden malzeme alındığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çalışmalar aslında heyelana sebeptir. Çünkü, burada doğanın dengesi bozuluyor. Kütle de yer çekimin etkisiyle bu boşluğu tekrar doldurmaya çalışıyor. Bu yamaç yavaş yavaş yola doğru hareket etmeye başlamış durumda. Heyelanın taç noktası üzerince inceleme yaptığımız yarıkların içerisine yağmur suları giriyor. Bu sular da heyelanın kaydığı düzlem boyunca, toprağın hareketini hızlandırıyor. Zaman konusunda bir şey söylemek çok güç. Eğer önlem alınmazsa, bu yamaç Konya-Eskişehir yolu için büyük bir risk oluşturuyor."

Kemerkaya Köyü Muhtarı Osman Ödemiş de Kapaklı serpmesi mevkisindeki yamaçta son 6 ayda oluşan derin yarıklardan dolayı endişe duyduklarını anlattı.

Bölgedeki çatlakların günden güne derin yarıklara dönüştüğüne işaret eden Ödemiş, şunları kaydetti:

"Burada heyelan olma ihtimali çok yüksek. Gerçekten çok endişeliyiz. Burada köylülerimiz, hayvanlarını otlatıyor. İnsanlar piknik yapıyor. Şu anda yamacın tepe noktasındayız. Burası ormanlık bir alan ve bazı ağaçlar yarıklar nedeniyle sağa sola yatmış. Bu yamaç köy merkezine bir kilometre mesafede. Konya-Eskişehir kara yoluna bakıyor. Burada oluşabilecek heyelan yolun kapanmasına ve başka zararlara yol açabilir. Bir an önce tedbir alınmasını bekliyoruz."