Şantiyede kadın proje müdürünü öldüren sanıktan 'adamlık' savunması

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Kongre ve Kültür Merkezi inşaatı yapan taşeron firma sahibi Abdullah Dip, geçen yıl Ekim ayında sözleşmesinin iptal edildiğini söyleyen proje müdürü Suna Yazıcıoğlu'nu tabancayla öldürdükten sonra otomobille kaçtı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Dip, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında ömür boyu hapis istemiyle 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılan Abdullah Dip'in yargılanmasına başlandı.