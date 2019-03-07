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Şantiyede kadın proje müdürünü öldüren sanıktan 'adamlık' savunması

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Kongre ve Kültür Merkezi inşaatı şantiyesinde tartıştığı proje müdürü Suna Yazıcıoğlu'nu (48) silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Abdullah Dip (45), hakim karşısına çıktı. İlk savunmasında çok pişman olduğunu öne süren Dip, "Bana 'erkeğim diye ortalıklarda dolanıyorsun, adam değil misin işçilerine sözünü geçiremiyor musun?' deyince kendimi kaybettim" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2019 17:02 Güncelleme Tarihi: 7.3.2019 17:19
Şantiyede kadın proje müdürünü öldüren sanıktan 'adamlık' savunması

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Kongre ve Kültür Merkezi inşaatı yapan taşeron firma sahibi Abdullah Dip, geçen yıl Ekim ayında sözleşmesinin iptal edildiğini söyleyen proje müdürü Suna Yazıcıoğlu'nu tabancayla öldürdükten sonra otomobille kaçtı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Dip, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında ömür boyu hapis istemiyle 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılan Abdullah Dip'in yargılanmasına başlandı.

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Şantiyede kadın proje müdürünü öldüren sanıktan 'adamlık' savunması
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