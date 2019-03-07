Haberler Yaşam Haberleri Şantiyede kadın proje müdürünü öldüren sanıktan 'adamlık' savunması

Şantiyede kadın proje müdürünü öldüren sanıktan 'adamlık' savunması Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Kongre ve Kültür Merkezi inşaatı şantiyesinde tartıştığı proje müdürü Suna Yazıcıoğlu'nu (48) silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Abdullah Dip (45), hakim karşısına çıktı. İlk savunmasında çok pişman olduğunu öne süren Dip, "Bana 'erkeğim diye ortalıklarda dolanıyorsun, adam değil misin işçilerine sözünü geçiremiyor musun?' deyince kendimi kaybettim" dedi.

DHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 7.3.2019 17:02 Güncelleme Tarihi: 7.3.2019 17:19