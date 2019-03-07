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Talihsiz adamın şapkasının ön camda kaldığını görenler kahroldu!

'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan 92 yaşındaki adama otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada şahıs ağır yaralanırken, şapkası ise otomobilin ön camında kaldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2019 14:34 Güncelleme Tarihi: 7.3.2019 14:46

Edinilen bilgiye göre, Alparslan Mahallesi Sivas bulvarı üzerinde meydana gelen kazada sürücüsü belirlenemeyen 38 GR 253 plakalı otomobil, tramvaydan inerek karşıdan karşıya geçmek için bir anda yola çıkan 92 yaşındaki Bekir Ö.'ye çarptı. Otomobilin kaputunda bir süre giden Bekir Ö., daha sonra aracın durmasıyla yere düştü. Durumun bildirilmesi üzerine ağır yaralanan Bekir Ö., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bekir Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın ardından Bekir Ö.'nün şapkasının ön camda kaldığını gören vatandaşlar ise kahroldu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kayseri'de tolun karşısına geçmeye çalışan 92 yaşındaki adama otomobilin çarpma anı kamerada!

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Talihsiz adamın şapkasının ön camda kaldığını görenler kahroldu!
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