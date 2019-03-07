Tartıştığı annesini sopayla öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da Ümraniye'de 45 yaşındaki anne, öz oğlu tarafından sopayla öldürüldü.Korkunç olay, Esenevler Mahallesi Firuze Sokak Atalay Apartmanı'nda yaşandı. İddiaya göre; anne Arzu Ö. eşi Serdar Ö.'yü evden uğurladı. Bir süre sonra evden sesler duyuldu. Komşular, durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu öğrenen eşi Serdar Ö. ve aile yakınları olay yerine geldi. Öldürülen kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.Cenaze götürüldüğü esnadakadının yakınları sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Polis, karakolda Serdar Ö. ve oğulları Tunç Ö.'nün (16) ifadesini aldı. Koca serbest kaldı. Lise öğrencisi Tunç Ö. ilk ifadesinde annesinin kahvaltı hazırladığını ve babası çıktıktan sonra eve birisinin girdiğini, sesler olduğunu, mutfağa gittiğinde annesini yerde gördüğünü söyledi. Hatta camdan birisinin kaçtığını anlattı. Bu ifade üzerine polis ekipleri çalışmalarını derinleştirdi. Bir kez daha sorguya alınan Tunç Ö. annesini öldürdüğünü itiraf etti. Zanlı ifadesinde "Babam gittikten sonra annem kapıyı kilitleyip mutfağa gitti. Ben odamda uyuyordum. Ardından annemim yanına gittim. Konu kız arkadaşımla olan ilişkime geldi. Annem bu ilişkiyi hiç onaylamıyordu. Sürekli kavga ediyorduk. Sabah da kavga etmeye başladık, öfkelenince sopayı alıp annemin sol kulağına vurdum. Bir anda yere yığıldı" dedi. Polise beyzbol sopası benzeri sopayı sakladığı yeri de gösteren Tunç Ö.'nün Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.