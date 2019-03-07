- Tekirdağ'da fuhuş operasyonu



Serdar Şahin

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda fuhuş yaptırdığı öne sürülen 2 şüpheli ile fuhuş yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.

Çorlu'da bulunan bir ikamette fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, fuhşa teşvik ve aracılık eden U.D. ve H.Ş. isimli şüpheli şahıslar ile D.A. ve A.A. isimli yabancı uyruklu kadınları yakaladı. Polisin yaptığı ilk kontrolde şüphelilerden U.D.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında yakalama emri bulunduğu da tespit edildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği kaydedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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