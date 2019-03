Tesbih namazı ne zaman ve nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekattır? - Regaip Kandili ibadetleri

Kandil gecesi eller semaya açılıp, ibadetler gerçekleştirilmektedir. İslam alemi için mübarek olan Kandil gecelerinde eda edilen ibadetlerin de ayrı bir önemi bulunmaktadır. Bu bağlamda, Tesbih namazı da son derece mühimdir. Genellikle Kandil vakitlerinde kılınan Tesbih namazı, Müslüman vatandaşlar tarafından zaman zaman unutulabilmektedir. Bu vakitlerde de, 'Tesbih namazı kılınır ve kaç rekattır?' sorusunun cevabı yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Peygamberimiz amcası Abbas'a "Bak amca sana on faydasıolan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü- üyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar" diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş, Abbas bunu her gün yapamayız deyince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir. (Ebû Dâvûd, "Tatavvu'", 14, "Salât", 303; Tirmizî, "Salât", 350, "Vitr", 19).

Sizler için derlediğimiz haberimizde tesbih namazı kılınışı ve kaç rekat olduğu bilgisine yer verirken merak ettiğiniz detayları hazırladık.

TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Tesbih dört rekattır.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani 'Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denilir. Bu tesbih, rükûa varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek'atta 75 esbih yapılmış olur. İkinci rek'ata kalkılınca yine 15 kere tesbih okunur, ardından geri kalan kısım aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde bu tesbih yapılmaz.

TESBİH NAMAZI CEMAATLE Mİ KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde yer alan 'Namaz Rehberi' eserine göre, aslolan herkesin bu namazı tek başına kılmasıdır.

