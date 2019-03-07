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Tövbe duası nedir, nasıl yapılır? okunuşu!

Arapça okunduğu gibi Türkçede okunabilmekte. Özellikle geceleri tövbe kapılarının ardına kadar açıldığı ve yapılan duaların kabul edildiği bir gece olması nedeniyle vatandaşlar internet üzerinden "Tövbe istiğfar duası nasıl yapılır" " okunuşu" sorularının cevabını araştırıyor. Tövbe duasını yapmadan önce gusül abdesti almak çok iyidir, çünkü dua öncesi gusül abdesti almak sünnettir. Abdest sonrası kılınacak olan 2 rekat namaz sonrası tövbe istiğfar duası okunur.

Giriş Tarihi: 7.3.2019 14:34
Tövbe duası nedir, nasıl yapılır? Tövbe istiğfar duası okunuşu!

Tövbe istiğfar duası bu zamana kadar yapılan tüm günahlar için Allah'tan af dilemektir. Alla'ın affına sığınan tüm kullar İstiğfar duası ederek bir daha aynı günahları işlemeyeceğine dair Rabbine söz vermiş olur. Tevbe İstiğfar duası Türkçe okunabildiği gibi Arapça da okunabilmektedir. Tevbe duasını okuyacak kişi okumaya başlamadan önce gusül abdesti almalıdır, çünkü gusül almak sünnettir. Abdest aldıktan sonra 2 rekat huşu ile namaz kılınır ve daha sonra dua İstiğfar duası 3 kez okunur. Peki Tövbe duası nasıl yapılır? İşte detaylar...

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Tövbe duası nedir, nasıl yapılır? Tövbe istiğfar duası okunuşu!
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