Tunç Çağı’na ışık tutacak keşif

BUGÜN NELER OLDU

Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nce Çorum'da düzenlenen "Sualtı Arkeolojisi" panelinde Türkiye'deki arkeoloji alanındaki son keşifler ele alındı. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Öniz, panelde Tunç Çağı'ndan kalma bir batığın Antalya'da keşfedildiğini açıkladı. Dünya genelinde şimdiye kadar yalnızca 5 adet ıngot (bakır külçe) bulunduğunu ifade eden Doç. Dr. Öniz, bu batıkta ise 74 adet ıngot bulunduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin sualtı arkeolojisi alanında dünyada en büyük 5 ülke arasında olduğuna vurgu yapan Öniz, bugüne kadar Türkiye'de iki Tunç Çağı batığı kazısı yapıldığını belirtti.Doç. Dr. Öniz şöyle konuştu: "İlk kazılan Gelidonya kazısıydı. Gelidonya batığı M.Ö 12. yüzyıla tarihleniyordu. Ana yükü de öküz gönü formunda bakırlardı. Sonra 1984'te başka bir salganyozcunun göstermesiyle ikinci kazıya başlandı. Bu Uluburun batığıydı, 14. yüzyıla tarihlendi. Onun da ana kargosu öküz gönü bakırlardı. Uluburun, şu ana kadar bilinen en eski batık olarak nitelendirilir. Birçok Tunç Çağı derslerinde de bu konu geçer. Biz keşfimizi yeni açıkladık. Bu batık Antalya'da kasım ayında bulundu. New York'ta 1 tane Atina'da 4 tane ıngot sergileniyor. Yalnızca bizim batıkta 74 tane ıngot var. Henüz her şey suyun altında." İHA