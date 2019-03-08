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16 katlı otelde paniği

Bağcılar'da 16 katlı otelin en üst katında çıkan itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2019 06:01
16 katlı otelde yangın paniği

Bağcılar'da 16 katlı otelin üst katında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Mahallesi 2538. Sokak'ta bulunan 16 katlı otelin en üst katındaki bir odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle otelin aynı katı yoğun dumanla kaplandı. Bu sırada otelde bulunan 80 müşteri dışarı çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, daha sonra katta duman tahliyesi yaptı.

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16 katlı otelde yangın paniği
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