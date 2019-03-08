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Bakan Albayrak'tan kadınlar günü mesajı

, 'nü Twitter'dan yayımladığı mesajla kutladı.

Giriş Tarihi: 8.3.2019 14:16 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 14:22
Bakan Albayrak'tan kadınlar günü mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dünya Kadınlar Günü'nü Twitter'dan yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda; "Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Kadınların, toplumun ve ekonominin her alanında daha öne çıkması, daha fazla rol alması için üzerimize düşeni eksiksiz yerine getireceğiz." sözlerini kullandı.

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Bakan Albayrak'tan kadınlar günü mesajı
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