Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Boğa, çevre yolunda trafiği durdurdu

, çevre yolunda trafiği durdurdu

'da, mezbahadan kaçan , Tekirdağ- Malkara karayoluna çıktı. Sürücülere zor anlar yaşatan boğa, iğne ile uyutularak yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2019 17:46

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesindeki mezbahaya kesim için getirilen boğa, Tekirdağ-Malkara çevre yoluna kaçtı. Trafik akışının durmasın neden olan boğayı sürücüler ve sahibi yakalamaya çalıştı. Araçların ilerlemesini engelleyen ve uzun araç kuyruğu oluşmasına neden olan boğa, tüm uğraşlara rağmen yakalanamadı. Bunun üzerine Süleymanpaşa Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekiplerine haber verildi.

Yaklaşık 2 saat boyunca yakalanamayan ve trafiği durma noktasına getiren boğa, ekiplerin tabancayla attıkları uyuşturucu iğne ile uyutularak yakalandı. Polislerin de geniş güvenlik önlemi aldığı kovalamaca sonunda yakalanan boğa, kamyona konulup yeniden mezbahaya götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Boğa, çevre yolunda trafiği durdurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN