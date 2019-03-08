Çamlıca’da ilk ezan okundu ilk namaz kılındı

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Yapımına 2013'te başlanan Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camisi, dün sabah ilk ezan okunarak ibadete açıldı. Çok sayıda vatandaş Çamlıca Camii'ndeki ilk sabah namazını kılmak için camiye geldi. Öte yandan İBB başkan adayı Binali Yıldırım ise camiye gelerek namaz kıldı. Öte yandan sabah ezanı ile birlikte ibadete açılan Çamlıca Camisi'ndeki ilk namaz kılanlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım oldu. Yıldırım namazı cemaatle birlikte kıldıktan sonra vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekindi. Yıldırım, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere camide emeği geçenlere teşekkürlerini sundu. Namaz çıkışında açıklama yapan Yıldırım, "Cami hakikaten İstanbul'un heybetini, güzelliğini, yedi tepeli İstanbul'un güzelliğine güzellik katacak muhteşem bir eser olmuştur. Resmi açılışı daha sonra Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak, 3 ayların başlangıcı olması sebebiyle, Regaip vesilesi ile ilk ibadete açıldı. Sabah namazı ile birlikte yoğun bir cemaat ile birlikte hizmete açıldı" dedi.İslamaleminde üç ayların başlangıcı kabul edilen Regaip Kandili, Çamlıca Camisi'nde de binlerce vatandaşın katılımıyla idrak edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de camiye geldi. Oktay, Kurum ve Dönmez, vatandaşların kandilini tebrik etti. Caminin mahyaları ile Türk Bayrağı oluşturularak, "Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun", "Mübarek Üç Aylar Hoş Geldin" yazıları yansıtıldı.