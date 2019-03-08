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“Gençlerimiz özgüvenle geliyor”

Giriş Tarihi: 8.3.2019
“Gençlerimiz özgüvenle geliyor”
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Bursa'da 11 şubenin toplu açılışını, Yalova'da ise il temsilciği açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, son 16 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere yeniden öz güven aşıladığını kaydetti. Bu öz güven olmasa, 15 Temmuz 2016 gecesi bu milletin darbe girişimine "dur" diyemeyeceğini belirten Erdoğan, "Şimdi bu millet bu öz güveni kazandıysa, kazanıyorsa, bu gençlik bu özgüveni kuşanıyorsa demek ki 21'inci yüzyılda artık Türkiye geçmişini reddeden, geçmişiyle bağlarını koparan değil, geçmişini ve değerlerini yeniden kuşanan bir Türkiye demektir" dedi.
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