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İş adamının oğlu pantolon çalarken yakalandı; çalışana silahla ateş etti

Otelleri bulunan bir iş adamının oğlu Özhan K., Avcılar'da bir kız arkadaşıyla girdiği mağazanın kabininde kendi pantolonunun altına giydiği 2 kot pantolon ve üzerine giydiği kazakla dışarı çıkarken, durumu fark eden çalışana doğru 4 el ateş ederek kaçtı. Çevredeki esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edilen kız arkadaşı Merve K.'nin çantasından da mağazadan çalındığı belirlenen 2 tişört bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2019 13:42 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 14:20
İş adamının oğlu pantolon çalarken yakalandı; çalışana silahla ateş etti

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde bulunan bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre, 1'i kadın 2 kişi, girdikleri mağazadan beğendikleri ürünleri alarak denemek için içeride bulunan farklı kabinlere girdi. Bir süre sonra kasaya uğramadan dışarı çıkmaya çalışan ikili, mağaza çalışanı İsmail D.(28)'nin dikkatini çekti. İsmail D., giydiği pantolonun kabarmış olduğu ve paçasından kotun sarkması nedeniyle şüphelendiği genci durdurmak istedi. İsmail D. kontrol ettiğinde gencin kendi pantolonu altına mağazadan 2 kot pantolon ile üzerine kazak giydiğini tespit etti. Bunun üzerine aralarında tartışma çıktı.

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İş adamının oğlu pantolon çalarken yakalandı; çalışana silahla ateş etti
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