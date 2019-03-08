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’de kargo aracı tehlike saçtı

'de trafikte makas atarak seyreden kargo aracı tehlike saçtı. Kargo aracının makas atarak sürücülerin canını hiçe saydığı anlar kameralara yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 10:35
İstanbul Silivri’de kargo aracı tehlike saçtı

Görenleri şaşkına çeviren olay, Silivri Selimpaşa D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ZUL 16 plakalı kargo aracı trafikte seyrettiği sırada araçların arasından makas atarak geçmeye başladı. Uzun süre makas atarak ilerleyen kargo aracı tehlike saçtı. Kargo aracının trafikte sorumsuzca makas atarak ilerlemesi diğer sürücülerin de canını tehlikeye attı. Olası bir kazaya davetiye çıkaran olay ise saniye saniye kameralara yansıdı.

İstanbul Silivri'de trafikte makas atarak seyreden kargo aracı kamerada

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İstanbul Silivri’de kargo aracı tehlike saçtı
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