Kahramanlar döndü

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkilendirmesiyle 29 Ocak'ta Antartika yolculuğuna başlayan Türk bilim heyeti yurda döndü. Heyet, Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından karşılandı. Vali Yerlikaya, "İlim adına bayrağımız orada dalgalandı. İstiklal Marşımız orada söylendi, hepimiz o manzarayı gördüğümüz an çok büyük sevinç, onur yaşadık" dedi. Heyette yer alan Burcu Özsoy ise, Başkan Erdoğan, Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile İTÜ Rektörlüğü'ne teşekkür etti. İstanbul Teknik Üniversitesi koordinesi ile Antartika'ya giden "Antartika Araştırma Merkezi" Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın çalışmasıyla düzenlenen 3 ulusal seferde Antartika'da geçici bir üst kurmayı başarmış oldu.